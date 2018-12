ROCHE-ROBERT, Carol Ann



À Lachine, le 6 décembre 2018, Carol Ann Roche est décédée laissant dans le deuil Pierre Robert, son époux bien-aimé et complice depuis 46 ans, ses enfants bien-aimés Vanessa et Patrick (Sarah Houari), sa mère Norma, son frère John, sa soeur Heather (John Barclay), et sa belle-soeur Nicole Robert. Elle est prédécédée par son père John et par sa soeur Catherine. Elle laisse également dans le deuil, d'autres parents et amis.À la demande de Carol, il n'y aura pas d'exposition ni de service. L'incinération a déjà eu lieu.La famille invite parents et amis à une réception à la mémoire de Carol, le 11 décembre 2018, à la Salle Albert Simard, 1415, rue St-Louis, Lachine (Église Saints-Anges de Lachine), de 13h à 16h.Les arrangements funéraires ont été confiés à la:J.J. CARDINAL, LACHINEDes messages de sympathies peuvent être envoyés en ligne à: www.jjcardinal.ca.Carol laissera un grand vide dans la vie de son mari et de ses enfants.Pierre, Vanessa et Patrick remercient l'infirmière Anne Andrée Coursol et le Docteur Geneviève Brooks-Legault, pour leurs bons soins et leur compassion jusqu'à la fin de la vie de Carol.