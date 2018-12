RAJOTTE, Gilles



À Montréal, le lundi 3 décembre 2018 est décédé, à l'âge de 84 ans, un merveilleux époux, père et grand-père, Gilles Rajotte.Il laisse dans le deuil, son épouse Monique St-Aubin, sa fille Julie (Daniel Durocher), ses petits-enfants Vincent, Karelle et Léandre Longpré et leur père Marc, les enfants de Daniel, Marie et Mathieu, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 16 décembre 2018 de 13h à 16h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.