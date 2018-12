HÉBERT, Gilles



À Pierrefonds, le 2 décembre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Gilles Hébert, époux de Madame Andrée Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Nathalie), Réjean (Nathalie) et Lisa (Claude), ses petits-enfants: Vanessa (Jhon), Fréderik (Marie-Pier), Jessica (Steven), Alexandre et Francis, ses arrière-petits-enfants: Ally, Jake et Samuel, son beaux-frère Roland, sa belle-soeur Micheline (Jocelyn), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 décembre 2018 de 10h à 16h suivi d'une réunion de prières à 16h en la chapelle du complexe:La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Pierrefonds pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié.