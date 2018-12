SARRAZIN, Pierre



À Montréal, le 5 décembre 2018, est décédé M. Pierre Sarrazin (Poussin), époux adoré de Micheline Dumais, des suites d'un cancer fulgurant. Il nous a quittés paisiblement chez lui entouré de tout l'amour des siens, et est allé rejoindre son frère Robert.Outre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil sa mère Dolorès Pichette (feu Maurice Sarrazin), son frère Claude, sa belle-fille Nathalie, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances lundi le 10 décembre 2018 à compter de 16h au Complexe Funéraire:Un hommage à la vie suivra au salon même à 20h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Société de soins palliatifs à domicile serait apprécié; les formulaires seront disponibles sur place.