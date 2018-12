LEPAGE, Florian



À Montréal, le 3 décembre 2018 à l'âge de 55 ans est décédé M. Florian Lepage.Tant aimé de sa famille, il laisse dans le deuil son épouse Mme Dominique Boyer, ses enfants: Andréane et Samuel (Sarah), ses parents: M. Robert Lepage et Mme Yolande Raymond, sa soeur: France (Denis), ses frères: Yvan (Isabelle), Christian (Guylaine), ses beaux- parents: Mme Denise Gélinas et feu M. Roger Boyer, son beau-frère: Sylvain (Manon), ses filleuls: Francis, Tristan et Mathieu, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 15 décembre de 13h à 17h30 au:SAINTE-THÉRÈSEUn hommage lui sera rendu ce même jour à 17h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.