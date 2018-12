BRIARD, Madeleine

(née Champagne)



À Montréal, le 20 novembre 2018 à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Madeleine Champagne Briard, épouse de feu Monsieur Fernand Briard.Elle laisse dans le deuil son fils Raymond (Sylvie Grégoire) ainsi que ses petits-enfants Florence (Matthew) et Étienne. Elle laisse également dans le deuil son frère Jean Luc Champagne (Jeannette), ses belle-soeur Gisèle (feu Maurice) et Rolande (feu Robert) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 14 décembre 2018 de 19h à 21h et le samedi 15 décembre 2018 de 9h à midi, au Complexe funéraire Saint-François-d 'Assise, situé au 6700 rue Beaubien Est., Montréal.Une liturgie de la parole sera tenue en sa mémoire à midi en la Chapelle du complexe funéraire.