SCULLY, André



À Montréal, le 26 novembre, à l'âge de 86 ans, est décédé M. André Scully. Il rejoint ses frères et soeurs Jean-Louis, Albert, Raymond, Eddy, Berthe et Yvette.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Huguette Larose, ses enfants Norman (Rissinatou), Michel (Nathalie), Éric (Karine), ses petits-enfants Gabriel, Cédrik, Éléonore, Jacob, ses beaux-frères et belles-soeurs Ghyslaine, Jeannine, Pierre (Angèle), Micheline (feu Denis), feu Suzanne ainsi que de nombreux neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à notre résidence funéraire:MONTRÉALwww.salonfunerairelfc.comle samedi 15 décembre à compter de 13 heures. Un hommage personnalisé lui sera rendu su place. La famille remercie l'équipe du CLSC de la Pointe-de-L'île pour tous les bons services prodigués spécialement Mme Gemma Georges.