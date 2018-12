LÉTOURNEAU, Claudette



Le 25 novembre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Claudette Létourneau, épouse de Gilles McDuff.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Sylvain), Luc-Alain (Ève) et Eric (Sylvie), les enfants de son époux Nathalie (Eric), Pierre et Claudine, ses petits-enfants Pier-Luc, Sabrina, Justin, Sara, Gabriel, Vanessa, Samuel, Zach et Karl, ses 3 arrière-petits-enfants, sa soeur Monique, ses frères Jean-Guy et Claude, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 décembre de 10h à 12h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 12h en la chapelle du salon.