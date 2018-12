À la Parisette de la rue Aird

Photo d'archives, Ben Pelosse

À l’usine La Parisette

Aujourd’hui un centre d’artistes, le fier bâtiment du 2061-63 de l’avenue Aird révèle la présence de l’industrie légère à Hochelaga-Maisonneuve. Au début du XXe siècle, plusieurs entreprises spécialisées dans la confection de souliers ont élu résidence dans la ville de Maisonneuve. Située au nord de la rue Ontario E. comme une dizaine d’entre elles, cette usine de chaussures est érigée en 1925. Les premières entreprises à occuper ces locaux sont la Montreal Heel Co. et la Federal Shoe Manufacturing Co.. Après d’avoir lancé en 1934 sa manufacture de bottines pour enfants dans le grenier d’une demeure du 4247, rue Notre-Dame E., Lucien Bougie acquiert le bâtiment du 2061-63, avenue Aird, pour 35 000 $, en 1945. L’ambitieux homme d’affaires est un vrai passionné de la chaussure : le local hébergeant son bureau a même la forme d’une semelle de bottine de bébé ! Mais ce qui fait la force de son entreprise, c’est d’abord la philosophie qu’il développe auprès de ses employés.

Des employés heureux, voilà la clé !

Photo courtoisie des Archives de l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Fonds La Parisette, don de Raymond Fabien – Message invitant à la ponctualité devant des ouvrières au travail, INDU-QHM-311

Devant les ouvrières à l’œuvre, un panneau indique « Soyez ponctuel, un moyen facile d’amasser tout à fait gratuitement ce joli service de vaisselle “GLASS BAKE” pratique et attrayant ». Cette mesure fait partie de la philosophie de M. Bougie pour encourager les bonnes conduites au travail. Ayant lui-même vécu les baisses de salaire causées par la Crise de 1929, Lucien Bougie accorde dès 1934 une rémunération adéquate à ses employés et de bonnes conditions de travail. Il est l’un des premiers industriels montréalais à accorder deux semaines de vacances payées durant l’été. Travaillant au son de la musique, les ouvrières et les cordonniers arrêtent le travail deux fois par jour pour prendre le thé et discuter de leur quotidien, et ces pauses sont payées ! Personne n’y perd, selon M. Bougie. Les accidents de travail sont moins fréquents, le thé ravive les esprits, et la musique détend les nerfs. De 35 à 350 employés, l’entreprise grandit durant l’après-guerre, alors que ses travailleurs doivent chausser presque tous les enfants du baby-boom !

25 millions de chaussures d’enfants

Photo courtoisie des Archives de l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Fonds La Parisette, don de Raymond Fabien – Ouvrière assemblant une chaussure d’enfant, PERS-QHM-792

En une journée, cette ouvrière assemble des dizaines de petites pantoufles. Dans les années 1950, quatre enfants sur cinq arborent des chaussures La Parisette aux pieds. Avant de lancer sa manufacture en 1934, M. Bougie était propriétaire d’un magasin spécialisé en vente de chaussures pour enfants dans l’est de Montréal. Que de doléances a-t-il entendu des mères sur le prix exorbitant des chaussures d’enfants et leur usure trop rapide ! Ces commentaires lui permettent de développer à son usine des bottines résistantes pour tous les budgets. Pas étonnant qu’il parvient à se tailler une place de choix dans ce marché. Disponibles dans l’ensemble du Commonwealth, les chaussures La Parisette sont vendues autant à Melbourne, Georgetown et Port-d’Espagne qu’à Montréal ou Vancouver. Mais la prospérité ne dure qu’un temps. La compétition du marché asiatique a raison de la marque La Parisette à la fin des années 1980. Malgré tout, des millions de bambins ont fait leurs premiers pas chaussés par La Parisette. Êtes-vous l’un d’entre eux ?