FRENCH, Gérald "Gerry"



À St-Lambert, le 4 décembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gérald French, époux de Mme Gertrude Ouimet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Yves), Michel (Julie) et Nathalie (Martin), ses petits-enfants Frédéric, Laurie, Émy, Roxane et Annabelle.Il laisse également son frère Raymond (Claire), sa soeur Pierrette (Richard), ses belles-soeurs Yolande et Carmen ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 8145, Chemin de Chambly, St-Hubert,le dimanche 16 décembre à 13h30, suivi d'une célébration liturgique à 15h30 en la chapelle du complexe funéraire.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.