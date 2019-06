Aiglefin rôtis, endives gratinées au gruyère du Québec, ail noir.

Arnaud Marchand nous prépare une bonne recette d'aiglefin rôtis, endives gratinées au gruyère du Québec et ail noir.

Ingrédients pour 4 personnes

4 pavés d’aiglefin de 150 gr

4 endives coupées en 2 dans la longueur

4 tranches de fromage suisse

4c. à soupe de beurre

250 ml d’eau d’érable (ou 250 ml d’eau + ½ c.à soupe de sirop d’érable)

1 jus de citron

2 tasses de roquette

2 gousses d’ail noir (facultatif)

Sel/poivre

Préparation

Dans un poêlon antiadhésif, faire mousser 2 c.a. soupe de beurre, ajouter les endives, assaisonner, laisser colorer de chaque côté. Ajouter le jus, le citron et l’eau d’érable. Couvrir et laisser cuire 10 à 15 minutes jusqu’à consistance fondantes. Retirer le couvercle pour bien faire réduire le jus de cuisson, ajouter les tranches de fromage sur la partie plate de l’endive et gratiner au four.

Dans un poêlon antiadhésif, faire chauffer un peu d’huile végétale avec 2 c.a. soupe de beurre, ajouter les pavés de poissons coté chair, bien colorer à feu moyen 3 à 4 minutes puis retourner et laisser cuire le feu éteint.

Servir les endives gratinées avec le poisson, une petite salade de roquette et endive crue sur le dessus avec des fines tranches d’ail noir.