PILOTE, Etienne



À Longueuil, le 28 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Etienne Pilote, époux de Mme Lise Dionne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Roch), André (Elisabet) et Jean (Patricia), ses cinq petits-enfants Simon, Pascale, Alex, Jeremy et Lucas, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 décembre 2018, à compter de 13h au:LONGUEUIL, 450-443-6667www.salonfunerairelfc.compropriétaire: Robert CenacUne liturgie de la Parole sera célébrée à 15h au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Jeanne-Crevier de Boucherville serait apprécié.