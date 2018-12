WILSON, Carmelle



ÀMontréal, le vendredi 7 décembre 2018 est décédée, à l'âge de 92 ans, Carmelle Wilson, épouse de feu Albert Martin.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne, sa soeur Pauline, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le lundi 10 décembre 2018 de 19h à 22h et mardi dès 11h. Les funérailles seront célébrées le mardi 11 décembre 2018, à 14h en l'église St- Raphael-Archange, à l'ile Bizard suivies de l'inhumation au cimetière de l'endroit.