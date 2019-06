Cadeaux déco à petits prix: moins de 25$!

Noël arrive à grands pas. La formule pour donner et recevoir des cadeaux change d’une famille à l’autre. Certains y vont d’un échange de cadeaux; d’autres donnent juste des cartes-cadeaux ou juste de l’argent; certains préfèrent se surprendre et y aller avec chacun son tour de déballer; d’autres préconisent tout ce qui entre dans le bas de Noël...

C’est le temps d’acheter des cadeaux pour ceux qu’on aime, qu’on visite et à qui on veut faire plaisir. Et on a tous le même but: dépenser sans se ruiner. Pour économiser, certains d’entre vous ont probablement profité du week-end de la Thanksgiving américaine à la fin novembre, on l’on profite de spéciaux monstre durant quatre jours: le Black Friday (vendredi noir), les rabais de cette fin de semaine de fête et ceux du lundi suivant, le Cyber Monday. Si vous avez manqué le bateau, voici plus d’une cinquantaine d’idées cadeaux déco à moins de 25$!

Pour femmes, je propose la phrase «prendre soin d’elle».

On passe trop vite à côté des petites douceurs de la vie. On y va pour des items de couleur rose, à connotation romantique, en lien avec les soins personnels. Sur le comptoir devant nous, on retrouve des items que j’ai trouvés chez HM Home (www.hm.com): support et plateau à bijoux, bougie odorante, bougeoir, boîte décorative... Des items que votre conjointe, votre maman, votre amie installera juste pour elle dans sa chambre à coucher.

Pour hommes, on pense à une palette de couleur plus sombre, plus neutre et des matériaux plus bruts. On parle de bois, de cuir, de métal, etc.

Plusieurs hommes sont aussi des cuistots, pourquoi ne pas leur donner des accessoires pour la cuisine. C’est chez EQ3 (www.eq3.com) que j’ai déniché des trouvailles à moins de 25$. Sur le comptoir devant nous: carafe, mortier, support à bouteilles de vin, salière/poivrière, planche à fromage, sous-verre.

Je pense que c’est le mot «cool» qui décrit le mieux la ligne directrice à suivre. Autant pour les gars que pour les filles, il y a moyen d’acheter des accessoires déco du quotidien qui ont du style et qui «look». Je suis allée chez Bouclair (www.bouclair.com) pour en trouver. Sur le comptoir devant nous: coussins, panier à linge, réveil, support à livre, lampe, tirelire.

On pense à magie. Je me suis rendue chez Buk&Nola (www.boutique.buknola.com) pour des suggestions cadeaux trop cute et un peu fantaisiste. Sur le comptoir devant nous: boîte à trésor, guirlande, accrocheur de rêves, pochette, affiche, maisonnette.

Vous êtes à la dernière minute: j’irais avec sourire pour qualifier le type de cadeaux à offrir. Voici des accessoires de chez Main&Local (www.mainandlocal.com), une compagnie bien de chez nous qui propose des cadeaux pas quétaines à l’effigie de Montréal. Idéal pour tous et dans toutes occasions. On peut les trouver en ligne et chez LaBaie: tasse, linge à vaisselle, pochette à sous, vide-poche, carnet.

Pour les cadeaux d’hôtes, on suggère le plus souvent d’offrir un cadeau qui se consomme. Je me suis arrêtée chez Starbuck (www.starbucks.ca) et j’ai découvert de jolis accessoires à donner en cadeaux: tasse de voyage, tasse, étui à crayons, crayons, sac de café.

Dans tous les cas, sauf pour les cadeaux d’hôtes, vous pouvez insérer discrètement la facture-cadeau dans l’emballage au cas où la personne préférerait l’échanger.

Ce qui peut également plaire à tous, c’est un abonnement à une revue de déco ou encore un puzzle (à encadrer par la suite).

En terminant, je vous rappelle que plus on approche de Noël, plus les items disparaissent des tablettes. Le Boxing Day du 26 décembre est évidemment la folie, car il y a des spéciaux partout. Mais ne vous inquiétez pas, dans les derniers jours de l’année et les premiers de janvier, les commerçants tiennent à liquider leur inventaire alors vous retrouverez là encore beaucoup d’articles à gros rabais.

Je vous souhaite à tous un agréable temps des Fêtes! :)