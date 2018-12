BOILEAU (CORBEIL), Claire



Le lundi 19 novembre 2018 est décédée Claire Boileau (Corbeil), au CHSLD Laurendeau, à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil, ses filles Denise (Marcel), Sylvie (Neal), son fils Gilles (Sylvie), ses petits-enfants, Mathieu, Émilie, Vincent, Élizabeth, Éloïse et ses arrière-petits-enfants, son frère Jacques (Denise), ses soeurs Madeleine et Gaby, son beau-frère Guy (Pierrette), sa belle-soeur Madeleine ainsi que de nombreux neveux, nièces cousins, cousines et amis.Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD Laurendeau pour leur gentillesse et leurs bons soins.Plutôt que des fleurs, faites un don à un organisme de votre choix.La famille recevra les condoléances samedi le 15 décembre 2018 de 9h30 à 12h30 au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7514-342-8000 www.dignitequebec.com(stationnement intérieur disponible)Suivi d'un hommage par la famille. L'inhumation aura lieu à une date ultérieur.