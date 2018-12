BIRON, Cécile



Le 19 novembre 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée Cécile Biron, épouse de feu Émile Lalonde.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Luce), Jacques (Francine) et Pierre ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 décembre dès 9h30 à l'église Ste-Claire-d'Assise à Rivière Beaudette. La cérémonie religieuse aura lieu à 10h30.