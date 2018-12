GAGNON, Pierre



Originaire de Rivière-du-Loup, habitant maintenant à St-Eustache, le 4 décembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Pierre Gagnon époux de Mme Cécile St-Pierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Lise), Line (Daniel) et Louis (Sonia), ses petits-enfants Yvan (Marie-Hélène), Luc (Myriam), Carl (Cynthia), Camille, Marlène et Sophie, ses arrière-petits-enfants Raphaël, Chloé et Charlotte, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEle vendredi 14 décembre de 18h à 21h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même à la chapelle du même endroit à 20h30.