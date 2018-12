COMTOIS, Julienne

(née Lamoureux)



À Repentigny, 6 décembre, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Julienne Lamoureux, épouse de feu Ronald Comtois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Michel), Yves (Noëlla), Luc (Diane), Alain (Line) et Nathalie, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine Parent, ses belles-soeurs Gisèle et Marie-Paule, son beau-frère Albin ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 décembre de 13h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du complexe funéraire de: