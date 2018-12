Cher débarque sur Broadway

C’est maintenant officiel. Après des années de spéculation, puis de développement, la chanteuse Cher a finalement sa comédie musicale sur Broadway. Place à The Cher Show.

Sa carrière a traversé les époques (six décennies pour être exact), se déclinant tant au petit qu’au grand écran, sur disque et sur scène. Et maintenant, les fans peuvent revoir le parcours de Cher recréé sur scène, à Broadway, dans une comédie musicale regroupant 35 de ses plus grands succès.

De I Got You Babe en duo avec son défunt mari Sonny Bono, à son retour triomphant sur les palmarès avec le mégasuccès Believe, sans oublier les If I Could Turn Back Time, Bang Bang et autres Half Breed, le survol de la carrière musicale de Cher y est exhaustif.

Ces titres servent tour à tour à illustrer différents tableaux mettant en vedette à différentes étapes et moments marquants de sa vie privée et professionnelle.

D’ailleurs, la production de The Cher Show a fait appel à trois artistes, nommément Teal Wicks, Micaela Diamond et Stephanie J. Block, pour donner vie à la chanteuse à différentes époques.

Ces trois femmes, surnommées Babe, Lady et Star pour les besoins de la cause, sont entourées des personnages influents de la vie de Cher, soit Georgia Holt, Sonny Bono, Greg Allman et autres Rob Camilletti.

Perruques et paillettes

Alors, à quoi s’attendre de ce Cher Show ? À des paillettes (évidemment !), des perruques extravagantes (bis !) et des costumes flamboyants (re-bis !). C’est d’ailleurs Bob Mackie, le designer et collaborateur de longue date de la chanteuse, qui a dessiné les habits portés sur scène par près de 30 artistes évoluant sur scène au cours du spectacle.

On pourra donc, naturellement, y voir des répliques des tenues les plus célèbres de la chanteuse, dont l’iconique léotard noir qu’elle a porté dans le clip d’If I Could Turn Back Time (et sur scène depuis, même à 73 ans) et son impressionnante coiffe revêtue lors de la remise des Oscars de 1986.

Et les critiques dans tout ça ? Disons qu’elles sont plutôt mitigées.

La plupart des médias américains ayant assisté à la grande première, lundi dernier, s’entendent pour dire que la formule utilisée par la comédie musicale n’est pas la meilleure pour servir une carrière – et un personnage – aussi riche que celle de Cher. Le consensus est toutefois que les fans de la chanteuse, les vrais, eux, seront envoûtés dès les premières notes de Believe, servies en préambule.

Vers un EGOT ?

Si The Cher Show est un succès, le spectacle pourrait permettre à Cher (qui agit à titre de productrice) de mettre la main sur un prix Tony et ainsi rejoindre le très sélect club des EGOT, soit les quelques artistes ayant récolté un prix Emmy, Grammy, Oscar et Tony dans leur carrière.

À ce jour, seules 15 personnes ont réussi cet exploit, dont Audrey Hepburn, Mel Brooks et John Legend.

The Cher Show est présenté au Neil Simon Theatre de New York jusqu’en mai prochain.