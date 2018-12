Colossal exploit signé Atlanta

ATLANTA | On n’a peut-être pas eu la meilleure finale de l’histoire de la Coupe MLS, mais on a quand même eu tout un match qui s’est terminé par une victoire historique de l’Atlanta United FC par la marque de 2 à 0 sur les Timbers de Portland, devant une foule record de 73 019 spectateurs au Mercedes-Benz Stadium, samedi.

Il y avait plusieurs éléments pour rendre le match très émotif pour Atlanta qui, il est important de le rappeler, vient de terminer seulement sa seconde saison dans le circuit Garber. Et Josef Martinez, qui a été nommé joueur par excellence de la rencontre avec un but et une passe, s’est assuré que l’on n’oublie pas cette rencontre.

D’abord, il s’agissait du tout dernier match de l’entraîneur-chef Tata Martino, qui devrait prendre les commandes de la sélection nationale du Mexique d’ici peu.

C’était aussi probablement le dernier match de la jeune sensation paraguayenne Miguel Almiron, que les clubs anglais d’Arsenal, Newcastle et Tottenham tentent tous d’attirer.

Puis, il y a enfin un premier sacre pour le capitaine Michael Parkhurst après quatre passages infructueux en finale, dont le dernier en 2015 contre les Timbers alors qu’il portait les couleurs du Crew de Columbus.

Fossé

Menant 1 à 0 après 45 minutes, les locaux n’ont pas mis de temps à creuser un fossé trop grand pour les Timbers.

Franco Escobar a repris du pied droit un coup franc de Miguel Almiron dévié de la tête par Josef Martinez pour doubler l’avance des siens à la 54e minute.

Photo USA TODAY Sports

À partir de ce moment, Atlanta s’est assuré de polir son jeu défensif afin de ne pas redonner espoir aux Timbers, qui avaient été intraitables sur les gazons adverses jusque-là en séries éliminatoires.

Les Timbers ont peut-être manqué un peu d’essence, eux qui avaient atteint la prolongation lors des matchs retour de la demi-finale et de la finale de l’Ouest contre Seattle et Kansas City.

Par ailleurs, il est loin d’être évident de remporter un match au Mercedes-Benz Stadium puisque seulement deux équipes étaient parvenues à la faire en 19 matchs de saison régulière et de séries cette saison.

Bonne pression

Atlanta s’est assuré de mettre un maximum de pression sur les Timbers, qui ont plutôt bien résisté pensant la première demi-heure.

La muraille a toutefois commencé à se fissurer et des chances sont apparues. N’eût été une belle détente de la main droite de la part de Jeff Attinella, Miguel Almiron aurait ouvert la marque sur une frappe retournée tout juste avant la demi-heure de jeu.

C’est finalement Josef Martinez qui a ouvert la marque quand Portland s’est retrouvé pris dans son territoire.

Zarek Valentin est parvenu à dégager, mais Jeremy Ebobisse a eu une touche trop lourde qui a permis à Michael Parkhurst de pousser le ballon sur l’arrière Liam Ridgewell, qui a été pris à contrepied. Martinez lui a subtilisé le ballon pour rouler sur la droite et croiser parfaitement son tir.

Fait intéressant, il s’agissait d’un premier but en première demie de la finale de la Coupe MLS depuis celui de Kei Kamara, du Crew de Columbus, contre les Timbers inscrit à la 18e minute de la finale de 2015.

Moins de trois minutes plus tard, Ebobisse a eu la chance d’égaler la marque, mais sa tête, pas suffisamment croisée, a été captée facilement par Brad Guzan.

Ambiance de feu

Il règne toujours une ambiance particulière lors de la finale de la Coupe MLS, mais c’était encore plus vrai samedi soir.

Il faut d’abord parler de la foule de 73 019 spectateurs, qui a pulvérisé l’ancienne marque de 61 316 établie au Gillette Stadium en 2002.

Cette foule était d’une intensité impressionnante et la très grande majorité des spectateurs sont restés debout pour toute la durée de la rencontre.

Il y a certainement quelque chose de spécial qui se passe à Atlanta, au point où la popularité de l’Atlanta United FC a presque dépassé celle des autres locataires du Mercedes-Benz Stadium, les Falcons de la NFL. C’est assez impressionnant.

+ Josef Martinez Il a été la locomotive d’Atlanta tout au long de la saison et a fait la même chose lors de cette finale en récoltant un but et une passe décisive. - Jeremy Ebobisse Sa touche lourde a ouvert la brèche qui a mené au premier but d’Atlanta et trois minutes plus tard, il a mal dirigé le ballon avec sa tête, ce qui l’a empêché d’égaler la marque. 0 2 Portland Gardien : Jeff Attinella. Défenseurs : Jorge Villafaña, Larrys Mabiala, Liam Ridgewell, ­Zarek Valentin. Milieu : Andy Polo (remplacé par Dairon Asprilla à la 68e minute), David Guzmán (remplacé par Alvas Powell à la 82e minute), Diego Chara, Diego Valeri, Sebastián Blanco. Attaquant : Jeremy Ebobisse (remplacé par Lucas Melano à la 59e minute). Atlanta Gardien : Brad Guzan. Défenseurs : Franco Escobar, Greg Garza (remplacé par Chris McCann à la 90e+2 minute), Jeff Larentowicz, Leandro González Pirez, Michael Parkhurst. Milieu : Darlington Nagbe, Eric Remedi, Julian Gressel. Attaquant : Josef Martínez (remplacé par Héctor Villalba à la 76e minute), Miguel Almirón (remplacé par Ezequiel Barco à la 90e+1 minute). But ATLANTA : Martínez (39e), Escobar (54e) PORTLAND : aucun Cartons ATLANTA : McCann (90e+4) PORTLAND : Chara (80e) TIRS ARRÊTS POR 3 2 ATL 4 3 POSSESSION FAUTES POR 51,8 % 13 ATL 48,2 % 12 HORS-JEUX COINS POR 1 2 ATL 2 2 NOMBRE DE PASSES NOMBRE DE PASSES RÉUSSIES (%) POR 442 74,0 % ATL 415 74,0 %

Martino a fait durer le plaisir

Il a fallu attendre longtemps avant de parler à Tata Martino. Trente minutes après la fin du match, l’entraîneur-chef d’Atlanta était toujours sur le terrain en train de célébrer.

Mais on peut comprendre l’Argentin, il a plus d’une fois subi la défaite dans des matchs de cette nature.

« J’en ai enfin gagné une, ça fait du bien ! J’ai vécu plusieurs déceptions, mais celle-ci vient mettre la cerise sur le sundae après tout le travail que nous avons accompli ici.

« Ce club avait un plan dès le début quand on a commencé à se parler en 2016 et rien n’a jamais été modifié. C’est ce qui fait le succès de cette équipe. »

Dernier match

Martino voulait aussi savourer le moment puisqu’il s’agissait de ses adieux à Atlanta, lui qui dirigeait son dernier match en Géorgie.

« Le plus satisfaisant pour moi est d’avoir été en mesure de répondre à toutes les attentes qu’on avait envers nous. »

Quant au joueur par excellence de la rencontre, Josef Martinez, il a refusé de prendre tout le mérite.

« Je suis très heureux de remporter cette coupe. Nous avons connu une année incroyable et il faut qu’on souligne le travail de tout le monde. Chacun a fait des sacrifices et a contribué à sa façon. »

Déception

La déception était évidente dans le camp des Timbers.

« Nous avons joué un match difficile dans un stade où il est difficile de jouer. Néanmoins je suis fier du travail accompli », a souligné l’entraîneur recrue Giovanni Savarese.

Pour Diego Valeri, les choses auraient pu être différentes si l’équipe avait été en mesure de profiter de ses chances.

« C’était un match serré, en milieu de terrain, on n’a pas pu trouver nos ballons. »

Dur à digérer

Les Timbers ont bien amorcé la seconde demie, mais ont été plombés par le second but d’Atlanta à la suite d’un coup franc de Miguel Almiron.

Selon lui, il n’y a pas de faute sur le jeu et il estime que l’officiel Alan Kelly a commis une grossière erreur de jugement.

« Je ne crois pas qu’il y avait une faute pour mener au coup franc sur le deuxième but.

« Je m’attendais à plus de la part des officiels dans un match aussi important, mais je ne veux rien enlever au mérite d’Atlanta. »