HÉBERT, Robert



Le mercredi 28 novembre 2018 est décédé monsieur Robert Hébert conjoint de feu Cécile Hamel.Il laisse dans le deuil sa soeur Jeannine Hébert et feu son frère Ludovic Hébert, ses filles Claudette Bigras et feu Diane Hébert, ses trois petites-filles, Marie-Josée, Julie et Isabelle ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants.Les funérailles auront lieu le jeudi 13 décembre au Mausolée du complexe funéraire:La famille accueillera parents et amis de 14h à 22h.