MOISAN, Cal N.



C'est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de Cal Moisan, à Laval, le 3 décembre 2018, suite à une longue bataille contre la maladie d'Alzheimer. Il était âgé de 90 ans.Il laisse dans le deuil sa femme tant aimée et partenaire de vie Janine (67 ans de mariage), ses enfants André (Mylène), Lysanne, Cal et Michèle (Jean), ainsi que ses petits-enfants Philippe, Audrey, Patrick, Julie et Nicolas.Il laisse également sa soeur Jaqueline Duranceau, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.Fervent amateur de golf, chasse et pêche, il a vécu une belle vie tout en respectant des valeurs qui lui étaient chères: travail, respect, humilité et honnêteté. Entrepreneur de carrière, notamment président de SPB Canada, il a toujours pris soin de consacrer une partie de son savoir et de ses acquis à des causes et des communautés qu'il chérissait, le tout dans la plus grande sagesse.La famille recevra vos condoléances le jeudi 13 décembre 2018 à compter de 13h, suivi d'une célébration commémorative en chapelle à 17h et d'une réception au :1297 CHEMIN DE LA FORÊT,OUTREMONT (QC), H2V 2P9(514) 279-6540www.mountroyalcem.comEn lieu de fleurs, vous pouvez témoigner de vos voeux de sympathie sous forme d'un don à la Société Alzheimer de Montréal:(www.alzheimer.ca/fr/montreal)ou à toute autre fondation de votre choix.