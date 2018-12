DUBÉ, André



Notre papa nous a quittés en paix le 5 décembre dernier à l'Hôpital Pierre de LeGardeur suite à une courte maladie. Il est parti rejoindre Érard Dubé (père), Gertrude Thibault (mère), ses soeurs Francine, Claire, Henriette et Pauline, ainsi que Mathieu Paquette.Son épouse Claire Laquerre et ses enfants Dominique, Christiane, André Jr., Michel et Gilles vous invitent à une réunion afin de partager vos souvenirs avec eux. Il est maintenant la lumière pour sa femme, ses enfants, ses petits enfants, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces ainsi que pour plusieurs amis.Nous désirons vous aviser que nous préférons des dons à la Société Canadienne du Cancer plutôt que des fleurs.La famille accueillera parents et amis au:Le samedi 15 décembre 2018 de 13h à 16hUn message de la famille et un moment de réflexion: le samedi 15 décembre 2018 à 15h30.