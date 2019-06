Des bouteilles à petits prix pour la visite qui va débarquer en grand nombre

Durant le temps des Fêtes, on reçoit ou on est accueilli chez notre famille. Pour l’occasion, Philippe Lapeyrie vous propose des bouteilles à petits prix!

Un assemblage sud-africain tout simplement impeccable pour une aussi modeste facture!

The Curator 2017

Adi Badenhorst

Western Cape - Afrique du Sud

Code: 12889126

Prix: 13,35$

Disponibilités: 180 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Des canapés de produits en pâte feuilletée, des fromages à pâte molle, une entrée de poisson à chair blanche, une assiette de mac'n'cheese...

Bien difficile de croire que ce blanc ne coûte pas plus de 13-14 dollars... C'est délicatement parfumé, sans bois, sans sucre, sans lourdeur... On y retrouve du chenin blanc, du chardonnay et du viognier. Il pourrait faire la «barbe» à bien des pinards coûtant entre 15 et 18 douilles la quille... À boire dans les 12 à 18 prochains mois.



Un rouge du Sud de la France aussi étonnant qu’agréable à moins de 13$!

Corbières 2016

Château du Grand Caumont

Languedoc – France

Code: 316620

Prix: 12,75$

Disponibilités: 210 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Un pain de viande, une lasagne, un plat de longue cuisson...

Encore et toujours une référence en matière de vin à petit prix. Il est égal à lui-même millésime après millésime et c'est à vous d'en profiter autant pour vos débuts de semaine que pendant la période des Fêtes pour recevoir bon nombre de convives. Plaisant, sudiste, souple, honnête, un brin épicé, sans aucun vice... Pour plus d'émotions, mettez la main sur la très réussie cuvée Impatience à 18,70$ (978189) du même producteur.



Ce qui est selon moi, le meilleur rouge toscan à moins de 15$ sur nos tablettes!

Maremma Toscana 2017

Le Focaie - Rocca di Montemassi – Zonin

Toscane – Italie

Code: 11184968

Prix: 14,75$

Disponibilités: 160 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Des bruschettas, des pointes de pizza croûte mince, des pâtés de campagne...

Ce Sangiovese de la famille Zonin coûtait pas moins de 17$, il y a 4-5 ans. C'était déjà un excellent rapport qualité/prix. Il vous en coûtera dorénavant 14,75$ la quille pour vous le procurer. Quelle aubaine! Voici donc la bouteille parfaite pour faire plaisir à vos invités entre Noël et le jour de l'An sans vider son compte bancaire. On est loin d'un «super toscan», mais on est encore plus loin d'une «douteuse piquette» sans âme. Les plus patients pourront l'attendre encore 3 voire 4 ans dans leur réserve.