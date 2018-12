Du stand-up au premier rôle

À quelques exceptions près, plusieurs des humoristes bien en vue depuis les années 90 sont diplômés de l’École nationale de l’humour ou ils ont fait leurs classes en improvisation. Des parcours qui forcent à une construction de texte, un développement de personnage et un sens du punch aiguisé. Plusieurs humoristes comme Louis-José Houde, Alexandre Barrette, Patrick Groulx, Stéphane Rousseau ou Philippe Bond ont tenu la barre d’émissions à titre d’animateurs, d’autres ont endossé des rôles de fiction, devenant même les héros de leur propre série comme Cathy Gauthier, Daniel Lemire, François Massicotte et Peter MacLeod. En voici qui se sont démarqués récemment comme acteurs à la télé.

L’humoriste nous a souvent montré l’immensité de son talent dramatique au cinéma. À la télé, nous l’avons vu notamment dans Réseaux, Music Hall et Au nom de la loi, mais tous se souviennent quand Rogatien et son franc-parler sont débarqués sur nos ondes dans Taxi 0-22, intéressant même les Américains. Il effectue un retour à la télé en janvier sur le Club illico avec Les honorables où il évoluera dans un thriller judiciaire.

C’est aux côtés de sa fille que Maxim occupe la vedette de la populaire série Max et Livia à Vrak. Père et fille sont d’ailleurs en nomination pour un Olivier pour cette série qui illustre avec finesse les relations père-fille.

Photo courtoisie, TVA

Laurent ne se laisse pas coller d’étiquette. Il a été animateur (Une émission couleur de Radio-Canada), s’est montré polyvalent dans des comédies musicales (Chicago et Demain matin Montréal m’attend) et a joué la comédie au petit écran dans Caméra Café et Histoires de filles où il était probablement le personnage le plus calme.