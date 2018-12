BUJOLD, Charles



À Saint-Eustache, le 2 décembre 2018, à l'âge deest décédé M. Charles Bujold, époux de feu Mme Rita Pomminville.Il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Yoshiko Takei), Thérèse (Yves Patenaude), Georges (Sylvie Lafond) et Jean-François (Nathalie Maisonneuve), son petit-fils Taro, ses arrière-petits-fils Moses, Charley et Zeno, sa soeur Rose ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Le vendredi 14 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 15 décembre dès 9h. Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 11h30 au salon.