BOUCHER, René



À Montréal, le 4 décembre 2018, est décédé Monsieur René Boucher, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de Géraldine Holly.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa belle-fille Sylvie Miron (Mario), son frère Guy (Lucie) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche2019 à partir de 13h00 et une cérémonie commémorative suivra à 15h30 au salon même.Au lieu de fleurs, un don pour à Diabète Québec ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.