FRANCIS, Wayne



À Longueuil est décédé le 3 décembre 2018, à l'âge de 61 ans, Monsieur Wayne Francis, conjoint de Josée Ménard.Outre sa conjointe Josée, Il laisse dans le deuil ses filles: Jody (Pacifique) et Amanda (Dominique), ses petits-enfants: Frederic, Nicolas et Maëva ainsi que ses frères et soeur: Jay, Keenan, Alan, Derick et ChristineLa famille accueillera parents et amis au Complexe Funéraire Urgel Bourgie 8145 Chemin de Chambly, St-Hubert,le samedi 15 décembre 2018 de 13h à 15h. Les funérailles auront lieu le 15 décembre 2018 15h en la chapelle du complexe.Un don à la Société de la recherche sur le cancer serait apprécié.