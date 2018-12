PILOTE, Fernand



Au Pavillon Glen du Centre universitaire de santé McGill, le 3 décembre 2018, est décédé à l'âge de 80 ans, M. Fernand Pilote, époux de feu Madame Lise Pichette.Monsieur Pilote laisse dans le deuil son fils unique, Sylvain Pilote et sa conjointe, Isabelle Hébert, ainsi que sa compagne de vie, Madame Louise Rozon.La famille recevra vos condoléances de 12 à 15h le samedi, 15 décembre 2018 au complexe funéraire Urgel Bourgie /Athos, 1275, avenue Dollard, Lasalle (Québec) H8N 2J1.Une cérémonie commémorative s'ensuivra en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le docteur Peter Goldberg, MD et les membres de son équipe des soins intensifs du Pavillon Glen du C.U.S.M. qui ont accompagné monsieur Pilote tout au long de sa maladie et qui lui ont procuré les meilleurs soins possibles.Au lieu des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill.