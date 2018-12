BÉLANGER, Yvan



À Montréal, le 4 décembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Yvan Bélanger, époux de Mme Claudette Boisvert, natif de Salaberry-de- Valleyfield.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Marie, Gérald (Lucille), Jules, Raphaël (Michelle), Paul (Heidi), Pauline (Roger), Lucie (Fabien) et Roger (Diane), sa belle-soeur Margo (Éric), ses beaux-frères feu Raymond (Françoise) et Michel (Marie-Josée), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis. Il va également rejoindre ses frères feu Guy et feu Marcel. La famille recevra les condoléances le samedi 15 décembre de 14h à 15h au:J.A.LARIN & FILS317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELDQUÉBEC / (450) 373-3636www.jalarin.comUn hommage suivra à 15h à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation ultérieure au cimetière de Valleyfield.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM, 465, rue McGill, bureau 800, Montréal, Québec, H2Y 2H1, seraient appréciés.