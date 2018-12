Gala Les Olivier: Les prédictions de nos journalistes

Pour son 20e anniversaire, le gala Les Olivier présentera dimanche l’une des éditions les plus relevées des dernières années. Qui ressortira gagnant parmi le favori François Bellefeuille, le toujours apprécié Laurent Paquin, la petite nouvelle Katherine Levac et les deux habitués Louis-José Houde et Martin Matte ? Nos journalistes se sont prononcés sur huit catégories du gala.

Raphael Gendron-Martin

★ Prédiction | ♥ Coup de cœur

Sandra Godin

★ Prédiction | ♥ Coup de cœur

Bruno Lapointe

★ Prédiction | ♥ Coup de cœur

SPECTACLE D’HUMOUR / MEILLEUR VENDEUR DE L’ANNÉE

Photo d'archives, Simon Clark

EH LA LA..! , Martin Matte | ★

, Martin Matte | FEMME TA GUEULE , Mariana Mazza

, Mariana Mazza LE PLUS FORT AU MONDE , François Bellefeuille | ★

, François Bellefeuille | PRÉFÈRE NOVEMBRE , Louis-José Houde | ★

, Louis-José Houde | VELOURS, Katherine Levac

AUTEUR DE L’ANNÉE / SPECTACLE D’HUMOUR

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

FRANÇOIS BELLEFEUILLE, OLIVIER THIVIERGE, SIMON COHEN , Le plus fort au monde de François Bellefeuille

, Le plus fort au monde de François Bellefeuille LOUIS-JOSÉ HOUDE, FRANÇOIS AVARD , Préfère novembre de Louis-José Houde | ★ ♥

, Préfère novembre de Louis-José Houde | KATHERINE LEVAC, THOMAS LEVAC, DAVID BEAUCAGE , Velours de Katherine Levac

, Velours de Katherine Levac MARTIN MATTE, FRANÇOIS AVARD , Eh la la.. ! de Martin Matte

, Eh la la.. ! de Martin Matte LAURENT PAQUIN, CHRISTIAN VIAU, SYLVAIN LAROCQUE, JULIEN TAPP, Déplaire de Laurent Paquin | ★ ★ ♥ ♥

METTEUR EN SCÈNE DE L’ANNÉE

FRANÇOIS BELLEFEUILLE, MARIE-CHRISTINE LACHANCE , Le plus fort au monde de François Bellefeuille | ★ ♥ ♥

, Le plus fort au monde de François Bellefeuille | ANTHONY KAVANAGH , Showman d’Anthony Kavanagh | ♥

, Showman d’Anthony Kavanagh | PIERRE-FRANÇOIS LEGENDRE , En attendant le beau temps de Les Denis Drolet | ★

, En attendant le beau temps de Les Denis Drolet | SYLVAIN MARCEL , Naïfs de Corbeil et Maranda

, Naïfs de Corbeil et Maranda LAURENT PAQUIN, Déplaire de Laurent Paquin | ★

NUMÉRO D’HUMOUR DE L’ANNÉE

ÇA C’EST RIGOLO ! , Daniel Grenier

, Daniel Grenier LE CROSSFIT , Simon Gouache | ★ ★ ★ ♥ ♥ ♥

, Simon Gouache | LA GAINE , Mélanie Ghanimé

, Mélanie Ghanimé LE NAIN , Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques VULNÉRABLE, Maude Landry

SPECTACLE D’HUMOUR DE L’ANNÉE

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

DÉPLAIRE , Laurent Paquin | ♥

, Laurent Paquin | EN ATTENDANT LE BEAU TEMPS , Les Denis Drolet

, Les Denis Drolet EH LA LA..! , Martin Matte

, Martin Matte MOI ? , Yves P. Pelletier

, Yves P. Pelletier NOS DROITS ET LIBERTÉS , Guy Nantel

, Guy Nantel LE PLUS FORT AU MONDE , François Bellefeuille | ★ ★ ★ ♥

, François Bellefeuille | PRÉFÈRE NOVEMBRE , Louis-José Houde

, Louis-José Houde SHOWMAN , Anthony Kavanagh

, Anthony Kavanagh VELOURS , Katherine Levac | ♥

, Katherine Levac | VIVANT, Jérémy Demay

DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE

Sam Breton

Yannick De Martino | ♥

| Les Grandes Crues | ★ ♥

| Maude Landry

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques | ★ ★ ♥

COMÉDIE TÉLÉ DE L’ANNÉE

Photo courtoisie, Shoot Studio

COMÉDIE SUR MESURE , Agence ComediHa !

, Agence ComediHa ! INFOMAN 2017 , Zone3 | ♥

, Zone3 | LIKE-MOI ! – Saison 3, Zone3 | ★ ★ ★ ♥ ♥

– Saison 3, Zone3 | LES MAGNIFIQUES , Productions KOTV

, Productions KOTV LE NATIONAL D’IMPRO 2017, Juste pour rire TV

OLIVIER DE L’ANNÉE

Photo d'archives, Simon Clark

François Bellefeuille | ★ ★ ★ ♥ ♥

| Jérémy Demay

Pierre Hébert

Katherine Levac | ♥

| Mariana Mazza

François Morency

Laurent Paquin

► La 20e édition du gala Les Olivier sera présentée dès 19 h 30 dimanche, sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.