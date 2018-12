Idées-cadeaux pour les mordus

On retrouvera bientôt sous le sapin une foule de présents de toutes sortes. Si vous souhaitez rendre un amateur de chasse et de pêche heureux, voici quelques suggestions qui plairont à coup sûr.

Initiation

Photo courtoisie

Donnez-vous comme mission à titre d’adulte de faire découvrir à un ou une jeune néophyte les techniques de base afin qu’il puisse connaître et apprécier toutes les joies qu’apportent la chasse et la pêche. Il deviendra peut-être un fidèle partenaire. N’hésitez pas non plus à faire redécouvrir les diverses facettes à une personne qui aurait délaissé ces activités.

Bien au chaud

Photo courtoisie

Il est vraiment désagréable de geler des pieds lorsqu’on se lance aux trousses des gibiers et des poissons. Les bas chauffants Fahrenheit Zéro de la firme DDR Plein Air généreront une chaleur agréable pendant plus de six heures. Ils sont fabriqués avec de la laine de mérinos et sont lavables à la machine. Les deux batteries lithium-ion de 3,7 V sont rechargeables avec un connecteur mural mini USB. Le sélecteur de puissance à deux intensités assure le confort recherché. L’adepte sera ravi de recevoir le modèle FZ1000 ou le FZ1500 avec télécommande. Prix : 160 et 190 $

Souvenirs

Photo courtoisie

Depuis la venue des téléphones intelligents, dotés d’un appareil photo capable de prendre de bons clichés numériques, on voit de moins en moins de photos papier. Le passionné pourra facilement montrer instantanément de belles petites photographies ou en offrir si vous lui donnez en cadeau l’imprimante de poche Ivy de Canon compatible avec les téléphones modernes. Pierre, de Photo Laplante, m’expliquait que grâce à la technologie Zéro Ink, l’utilisateur n’aura jamais besoin d’encre. Elle est si petite qu’il peut la trimballer n’importe où. Prix : 130 $

Fort pratique

Photo courtoisie

Le Sac Patagonia Stormfront Sling qui se porte à la taille, devant comme derrière, avec des sangles de transport qu’on utilise au besoin, libérera les mains d’un pêcheur que vous voulez gâter. D’une capacité de 20 litres, il est construit avec du denier 800 recouvert d’un enduit TPU qui le rend totalement imperméable. La fermeture éclair est également parfaitement étanche. Il est disponible en deux couleurs soit gris Drifter ou noir. Prix : 285 $.

Au poignet

Photo courtoisie

Selon Stéphanie Dubois de Raytech Électronique, le cadeau le plus polyvalent pour le sportif de plein air est assurément la montre Instinct de Garmin. Grâce à sa boussole à trois axes, à son altimètre baromètre, à son GPS et à la fonction TracBack, l’être aimé peut s’orienter dans l’arrière-pays et revenir au bercail. Elle est dotée d’un moniteur de fréquences cardiaques et elle prodigue des notifications intelligentes. Cette montre-bracelet est étanche jusqu’à 100 mètres et elle est résistante aux chocs et aux températures extrêmes. Prix : 400 $.

Le Rod-Caddy

Photo courtoisie

La partie la plus fragile d’une canne à pêche est le scion, communément appelé le bout. La firme Zebco vient de lancer sur le marché un étui protecteur peu coûteux qui vous rendra de fiers services et qui protégera votre investissement lors du transport ou du rangement. Il suffit de désassembler votre perche de 5’6’’ à 7’ en deux sections, d’insérer le gros embout sur la poignée et de recouvrir la pointe avec l’autre portion. Une bande élastique maintient une pression adéquate et elle sert en plus de bandoulière pour trimballer le tout lors de vos déplacements. Prix : 13 $.

À l’Abri

Photo courtoisie

Si vous connaissez un chasseur qui a eu froid ou qui a été détrempé l’automne dernier, glissez sous le sapin de Noël l’affût pliant The Den de la compagnie Altan. Il se transporte facilement à l’épaule et une fois déployé, il mesure 178 x 178 x 165 cm. Plusieurs fenêtres assurent une vision complète sur un axe de 360 degrés. Ses motifs camouflages avec accent 3D sur les contours lui permettent de complètement se fondre dans le décor. Un siège trépied est inclus. Prix : 230 $.

Familiale

Photo courtoisie

Profitez de l’atmosphère festive pour annoncer à la famille que vous ferez tous ensemble une sortie de pêche ou de chasse dans une pourvoirie, une réserve faunique ou une Zec. Plusieurs endroits proposent des forfaits très agréables ou tout un chacun y trouvera son compte puisqu’après le prélèvement du poisson ou du gibier, il est possible de faire une foule d’activités amusantes et divertissantes.

Joyeuses fêtes à tous !