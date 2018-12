La Floride de l’homme d’affaires Jean-Guy Sylvain

En Floride, tout le monde connaît le développeur et hôtelier Jean-Guy Sylvain. Également propriétaire de neuf hôtels au Québec, dont le Concorde et le Delta au centre-ville de Québec, il est l’homme derrière le succès du Aztec RV Resort, à Margate, un complexe luxueux dédié aux véhicules récréatifs.

Son premier voyage en Floride remonte à l’époque de ses 21 ans alors qu’il était déjà propriétaire d’un casse-croûte à Saint-Gédéon et d’une compagnie d’entretien : « Quand j’ai vu des palmiers pour la première fois, je suis devenu fou comme un balai. La Floride m’a tout de suite séduit ! Depuis maintenant 15 ans, ma femme et moi y passons six mois par année », explique le sympathique homme de 68 ans qui vient tout juste de faire l’acquisition d’un hôtel, le Plaza Hotel, à Fort Lauderdale, établissement de près de 300 chambres et situé à un endroit stratégique de la ville, sur la 441 au coin de Commercial, pas très loin du Aztec Resort.

Idées plein la tête

« Les gens croient que je suis ici pour me reposer, mais c’est tout le contraire ! Même en Floride, je travaille sans relâche. Depuis 11 ans, je suis associé avec ma nièce Manon Fortin, et nous avons des idées plein la tête tant au Québec qu’aux États-Unis. En ce moment, je consacre beaucoup de temps à mon nouveau projet : la construction de maisons de 1000 à 2000 pieds carrés sur le site de l’Aztec. Ça me motive beaucoup ! D’autant plus que l’Aztec est maintenant considéré comme l’un des plus beaux parcs de RV en Amérique du Nord. Pas mal pour un Beauceron ! » dit celui qui a commencé sa carrière en lavant de la vaisselle, en vendant des balayeuses et des trousseaux pour jeunes filles !

Voici quelques-unes de ses bonnes adresses en Floride.

Fort Lauderdale Beach

« Je ne vais pas à la plage ! La dernière fois, c’était il y a 7 ans. Et je ne joue pas au golf. Je n’ai pas le temps, je travaille ! C’est ma plus grande passion ! Mais parmi mes amis, la plupart optent pour la plage de Fort Lauderdale à la hauteur du boulevard Las Olas. C’est propre et bien tenu ! Je suis d’ailleurs propriétaire d’une maison à Fort Lauderdale sur le bord du canal. Mais elle est maintenant en vente car ma femme ne veut plus l’habiter ! Elle préfère notre vie au complexe Aztec ! Et comme je suis un homme sage, marié depuis 35 ans, je dis oui et je suis ! Plus sérieusement, nous voulions essayer autre chose, alors nous avons quitté Aztec pour nous établir dans une belle maison au bord de l’eau. Mais ça n’a duré que deux ans, on s’ennuyait de la vie du Aztec Resort, nous sommes donc revenus!»

NYY Steak au Seminole Casino de Coconut Creek

«Je fréquente très peu les restaurants, mais si j’ai envie d’une sortie entre amis, je vais au NYY Steak au Seminole Casino de Coconut Creek. Leur viande est succulente ! Définitivement, un menu de grande qualité qui sort de l’ordinaire. L’ambiance y est aussi très agréable, car la cuisine est ouverte et on peut observer les cuisiniers au travail ! Pour la petite histoire, c’est mon ami Jean-Marc Parent qui m’a fait découvrir l’endroit !»

nyysteak.com

Kaluz Restaurant

«Une autre bonne adresse à connaître est le Kaluz Restaurant. Beaucoup de Québécois s’y donnent rendez-vous. D’abord pour son excellente cuisine, composée de viandes et de fruits de mer, mais aussi pour sa vue magnifique sur l’Intracoastal. C’est très plaisant de savourer un bon repas tout en admirant les bateaux défiler devant soi ! Il faut dire que j’ai toujours eu une passion pour les bateaux. J’en ai eu sept dans ma vie. J’ai vendu le dernier, un yacht de 58 pieds, il y a six mois, à la demande de ma femme. Nous avons eu une traversée plutôt périlleuse en revenant de Bimini, aux Bahamas, et elle a eu très peur. Nous avons donc préféré nous départir de ce dernier bateau. J’ai vraiment un faible pour les Bahamas, là où j’ai vu la plus belle eau de toute ma vie !»

kaluzrestaurant.com

