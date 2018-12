Avec des joueurs de première année de grande qualité comme Saquon Barkley à New York et Baker Mayfield à Cleveland, il sera difficile pour Phillip Lindsay d’hériter du titre de recrue par excellence, mais il s’est immiscé brillamment dans la discussion. S’il y avait un prix remis à la trouvaille de l’année, le porteur des Broncos en serait assurément le récipiendaire.

Les Broncos n’avaient pas seulement repêché un porteur, mais bien deux, avant de tendre la main à Lindsay à titre d’agent libre une fois le repêchage terminé, parce qu’il évoluait dans la cour arrière de l’équipe, à l’Université du Colorado. Dans la colère du moment, Lindsay a bien failli dire non jusqu’à ce que l’instinct de sa maman s’impose. « Tu dois rester à la maison », lui a-t-elle recommandé, conseil qu’il a judicieusement accepté. Lindsay, qui n’a même pas reçu d’invitation au « Combine » en raison de son petit gabarit (5 pi 8 po, 190 lb), n’a bénéficié d’aucun passe-droit. Au camp d’entraînement, il a dû rivaliser avec les deux autres porteurs repêchés, dont Royce Freeman, choix de troisième ronde du programme d’Oregon et qui semblait voué à un avenir plus prometteur.