L’argent des riches ou célèbres: des dirigeants d’Aphria achètent

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Achats chez un fournisseur de la SQDC dans la tourmente

Photos d'archives

Plusieurs hauts dirigeants du producteur de pot ontarien Aphria, un des fournisseurs de la Société québécoise du cannabis (SQDC), ont fait l’acquisition cette semaine d’actions de l’entreprise sur le marché. De gauche à droite : Vic Neufeld, John Cervini et Cole Cacciavillani ont chacun acheté pour 1 million $ d’actions dans le but de redonner confiance aux investisseurs. Le titre d’Aphria a perdu près de 30 % lundi dernier à la suite de la publication d’un rapport d’analystes spécialisé, selon lequel la firme vaudrait beaucoup moins que ce qu’elle laisse entendre. Selon le rapport, les dernières acquisitions faites dans les Caraïbes et en Amérique du Sud pour 700 millions $ auraient surtout permis aux investisseurs initiés, et non aux actionnaires, de s’enrichir. Par communiqué, Aphria a réfuté les allégations, les jugeant « fausses et diffamatoires ».

Un dirigeant de Parasuco s’achète une maison de 2 M$

Dominic Parasuco, un dirigeant de Parasuco Jeans et le frère du fondateur de l’entreprise Salvatore Parasuco, a fait l’acquisition d’une maison à Ville Mont-Royal pour 2 millions $. L’entreprise Parasuco s’est placée sous la loi de la faillite en 2015 et a fermé ses sept boutiques, mais elle continue d’opérer en ligne et elle vend notamment des produits de marques privées, dont est responsable M. Parasuco.

Prix réduit pour le domaine du fondateur d’Aldo, à Westmount

Photo tirée du site JosephMontanaro.com

Le fondateur de la chaîne de chaussures Aldo, Aldo Bensadoun, et son épouse, Dianne Bibeau, ont réduit le prix de vente de leur domaine à Westmount de 3,5 millions $. « Cette spectaculaire demeure, 6+1 chambres, bénéficie de magnifiques vues panoramiques orientation sud. Finitions haut de gamme aux matériaux nobles abondent dans cette résidence impeccable offrant piscine creusée, ascenseur et garage 4 véhicules », décrit un courtier. La maison, une des plus chères au Québec, qui était en vente pour 13,5 millions $ en mars 2018, pourrait maintenant être à vous pour moins de 10 millions $ (9,998 millions $).

Le propriétaire des Red Sox vend son domaine floridien 25 millions $ US

Photo tirée du site American Luxury

Le propriétaire des Red Sox de Boston, le milliardaire John Henry, a mis en vente son domaine du sud de la Floride pour 25 millions $ US. La presse spécialisée décrit la propriété comme un « monstre ». Elle offre 41 000 pieds carrés de superficie intérieure et est située sur une péninsule privée, elle-même située dans une communauté fermée.