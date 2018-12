Le CH avant la Finlande

CHICAGO | La Finlande devra vraisemblablement faire son deuil de Jesperi Kotkaniemi pour le Championnat du monde junior, qui se déroulera à Vancouver et Victoria du 26 décembre au 5 janvier.

Il y a pratiquement un an, Marc Bergevin avait libéré Victor Mete afin de lui permettre de vivre l’expérience de ce prestigieux tournoi. Le défenseur avait contribué à la conquête de la médaille d’or avec l’équipe canadienne pour ensuite retrouver son poste à la ligne bleue à Montréal.

Dans le cas de Kotkaniemi, le directeur général du Canadien n’est pas trop chaud à l’idée de perdre son jeune centre de 18 ans pour près d’un mois.

« Je ne dis pas que c’est impossible, mais je dirais qu’à 95 % il restera à Montréal, a dit Bergevin. Je laisse une petite porte ouverte, juste au cas. Sauf que ça ne devrait pas arriver. »

Depuis le premier jour du calendrier, Kotkaniemi joue un rôle assez important avec le CH en occupant le poste de troisième centre de l’équipe. Depuis quelques matchs, le troisième choix au total au dernier repêchage de la LNH se retrouve également au sein de la première vague en supériorité numérique. Il a donc des responsabilités trop grandes pour être sorti de la formation sur une assez longue période. Surtout que le Canadien reste impliqué dans une course pour une place en séries.

« J’aime sa progression, a noté Bergevin. L’an passé, il a vraiment progressé après Noël, et là, tu vois qu’il s’améliore encore. S’il a une petite baisse, il revient plus fort au match suivant. C’est un bon signe, et encore, il a juste 18 ans.

L’avenir est bon pour lui. »

« Il joue sur notre jeu de puissance. C’est un centre. Tranquillement pas vite, sur les mises au jeu, il s’améliore et il gagne de la maturité, a-t-il continué. Il mérite d’être ici. Ce n’est pas vraiment qu’on a une lacune au centre, c’est qu’il mérite sa place dans la formation. Jusqu’à maintenant, il fait de l’excellent boulot. »

L’an dernier, Kotkaniemi n’avait pas représenté la Finlande au Mondial junior à Buffalo, mais il a remporté l’or avec son pays au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Ouellet à Laval

Ignoré par les 30 autres équipes de la LNH après avoir été placé au ballottage, Xavier Ouellet poursuivra sa saison avec le Rocket de Laval. Joël Bouchard aura maintenant un groupe de défenseurs plus expérimenté avec les Karl Alzner, Mete, Ouellet et Simon Després.

« Oui, c’est un soulagement de ne pas le perdre, a précisé Bergevin. C’est important d’avoir de la profondeur, surtout avec les défenseurs. Pour lui, c’est un peu malheureux. Il retourne à Laval dans la Ligue américaine. »

Plus tôt cette saison, le Tricolore a perdu Jacob de la Rose (Red Wings) et Nikita Scherbak (Kings) au ballottage.

En uniforme lors des 16 premiers matchs de l’année, Ouellet a regardé 10 des 13 derniers matchs du CH de la passerelle de presse. Le retour au jeu prochain de Noah Juulsen et le jeu de Brett Kulak, qui forme un duo honnête avec Shea Weber depuis quatre rencontres, l’ont probablement poussé vers la sortie.