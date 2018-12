Le week-end culturel de Violette Chauveau

Quel est le prochain livre que vous comptez lire ?

Je compte lire le nouveau livre d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Nos héroïnes, qui vient de paraître. C’est un livre qui dresse un portrait de 50 femmes québécoises oubliées de notre histoire. Il s’agit d’une auteure que j’aime beaucoup, j’avais d’ailleurs vraiment apprécié son livre La femme qui fuit, qui est superbement bien écrit. Ce nouveau livre qui repose également sur un volet historique, compte de magnifiques illustrations de Mathilde Cinq-Mars. Sinon, j’ai lu l’essai Les luttes fécondes de Catherine Dorion qui est très intéressant. Débordant de réflexions, c’est un excellent livre de chevet.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

L’adaptation très moderne d’Angela Konrad de la pièce d’Anton Tchekhov, Platonov Amour Haine et Angles morts. L’histoire tourne autour d’Anna Petrovna, une des conquêtes de Platonov, qui reçoit des convives chaque été dans son manoir. Tombée veuve, elle doit vendre son manoir, faute d’argent. Chaque personnage vit un drame et tout s’effrite. Nous sommes dans le vide existentiel. Le refus de l’engagement, l’alcool, l’infidélité et la violence sont les grands thèmes de la pièce.

Quel est votre récent coup de cœur cinématographique ?

Le documentaire Notre été avec André du réalisateur Claude Fournier qui porte sur le metteur en scène et réalisateur André Brassard. C’est un film très intime qui raconte le parcours de cet homme reconnu comme l’un des plus grands metteurs en scène. On peut le voir comme le testament de ce grand créateur, victime d’un accident cardiovasculaire. André Brassard est pour moi un mentor. Ma rencontre avec lui a été foudroyante et c’est quelqu’un que je côtoie encore aujourd’hui. C’est un film très émouvant et très touchant !

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt ?

Je veux absolument voir l’exposition Manifesto au Musée d’art contemporain avec Cate Blanchett. Il s’agit de l’exposition de l’artiste allemand Julian Rosefeldt où l’on compte plusieurs installations vidéo. L’exposition a été présentée dans une douzaine de villes à travers le monde avant de s’arrêter à Montréal. Elle se tient jusqu’au 20 janvier prochain. Parmi les endroits que j’aime fréquenter se trouve le Centre Phi dans le Vieux-Montréal. L’expérience est fabuleuse et se vit avec des lunettes 3D permettant de visualiser des films, des expositions et des concerts. L’art est vécu de manière multidimensionnelle. C’est un incontournable !

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

L’auteur-compositeur-interprète québécois Félix Dyotte a été une belle découverte. J’ai beaucoup apprécié sa chanson et son vidéoclip Que ce soit toi, que ce soit moi. J’aime sa musicalité, ses textes et son originalité. Il est très rafraîchissant ! Par ailleurs, j’aime beaucoup la chanteuse GiedRé qui est d’origine lituanienne et qui de surcroît est humoriste. Elle chante en français et elle est vraiment drôle.

On suit Violette Chauveau