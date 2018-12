Les affaiblis

Rarement on a vu un groupe criminalisé faire un tel étalage de faste et de force, en plein centre-ville de Montréal. Une vraie démonstration de confiance et de richesse au vu et au su de tous. Voilà la réalité bien concrète d’un groupe qu’on a dit être en train d’affaiblir durant cette année de la légalisation du cannabis !