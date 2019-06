Les Coasters, un documentaire sur les habitants de la Basse-Côte-Nord

Un littoral de près de 375 kilomètres. Environ 5000 habitants. La Basse-Côte-Nord offre des paysages magnifiques et une réalité bien différente de la ville. De Kegaska à Blanc-Sablon, trois communautés cohabitent et tentent de maintenir leurs traditions, leur mode de vie, en des temps d’exode et de grisaille économique. Les réalisateurs du documentaire Les Coasters, Nicolas-Alexandre Tremblay et Stéphane Trottier dressent un portrait réaliste, touchant et lumineux de ces habitants marginaux...