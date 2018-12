Les coups de cœur de... Jean-Thomas Jobin

Passionné de hockey, l’humoriste Jean-Thomas Jobin est porte-parole de la nouvelle exposition À nous la glace ! – L’ADN du hockey amateur à la Grande Bibliothèque, qui a débuté mercredi dernier. Originaire de la ville de Québec, l’homme comique est devenu un Montréalais d’adoption, bien installé sur le Plateau-Mont-Royal. Il nous fait donc découvrir plusieurs de ses endroits favoris de son quartier unique.

Le restaurant préféré ?

Photo Facebook, Byblos Le Petit Café

J’aime beaucoup le Byblos situé sur la rue Laurier. C’est un restaurant iranien où l’omelette feta est magnifique. Sinon, j’aime beaucoup la Taverne Saint-Sacrement, qui est à la fois un bar et un resto. J’aime m’y installer pour regarder un match de hockey en mangeant ou en prenant un verre. C’est un endroit bien sympathique.

L’endroit où boire un verre ?

Photo Facebook, Pub West Shefford

Le West Shefford. C’est le pub où je retrouve des amis après un show d’humour pour prendre une bière. Je dois aussi citer le bar Bily Kun sur l’avenue Mont-Royal. Il est situé juste en face du bar Plan B. Les vendredis, il y a des spectacles à l’affiche. Il y a une petite salle de spectacle au deuxième étage, et ça donne pas mal de charme à l’endroit.

L’endroit où prendre un café ?

Vous allez finir par savoir où j’habite ! Tout est situé près de la maison. Pour un café, je dirais donc Le Cardynal – Bar à espresso, qui est un endroit tranquille pour me pointer avec mon ordi. Leurs chocolats chauds et leurs cafés sont bons, et l’ambiance est propice pour écrire des blagues plus ou moins drôles !

Photo Facebook, Cardynal Espresso

L’événement culturel le plus couru ?

Évidemment tout ce qui touche le sport. D’ailleurs, je veux absolument parler de l’exposition gratuite À nous la glace ! – l’ADN du hockey amateur à la Grande Bibliothèque, pour laquelle je suis porte-parole. C’est tripant parce qu’on découvre des récits touchants et des témoignages de gens pour qui le hockey a changé la vie. Il y a de nombreuses archives à contempler, dont les histoires de personnalités du hockey comme Jean Béliveau, Jacques Plante, Steve Bégin... Ils étaient tous des joueurs amateurs avant de devenir des professionnels. Le hockey est un aspect social important pour les jeunes et les moins jeunes. Il y a aussi un côté interactif où les gens peuvent participer en racontant leur propre témoignage dans une espèce de téléphone qui enregistre tout.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo Facebook, Le Fromentier

Encore une fois, je ne sors pas de mon quartier. Je vais donc aller avec Le Fromentier. C’est une boulangerie-pâtisserie qui prépare d’excellentes viennoiseries, des pains ou encore des sandwichs pour emporter. C’est très bien. C’est situé sur la rue Laurier.

L’activité préférée ?

Je joue beaucoup au hockey. Je joue trois à quatre fois par semaine, à l’aréna d’Outremont. Je joue aussi au hockey balle. Il y a quelque chose de féérique dans le hockey. Je suis un grand fan : je joue, j’en consomme, j’en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, je suis invité gentiment une à deux fois par année par Sébastien Benoît à pour un match au Centre Bell. J’en profite pour lui faire un petit rappel ! L’été, je joue également au tennis au parc Jarry. C’est un sport que je suis, depuis très longtemps. En fait, je suis un très grand consommateur de sports, point.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

La diversité. Chaque culture est intégrée. On a accès à différentes cultures. C’est une belle richesse que Montréal peut offrir et que les autres grandes villes n’ont pas.