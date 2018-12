Les parents des lapins

Au cours des dernières semaines, Le Journal a publié les textes de six jeunes qui rêvent de devenir chroniqueurs.

« Ils nous ont maintenus dans un paradis improbable où l’échec, les revers et les malheurs n’existent pas.

« À trop vouloir éviter à ceux qu’on aime de vivre les difficultés propres à leur génération, on les handicape sévèrement pour le reste de leurs jours.

« Il est là, le choc : cohabiter avec des adultes qui ont de l’expérience et un coffre à outils bien garni, alors que le nôtre est vide et le sera longtemps, car on ne nous a pas appris à nous servir d’un marteau de peur que l’on se cogne les doigts. »