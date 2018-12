Les Sags renouent avec la victoire

«On en avait besoin. Je ne suis pas certain qu’on avait notre vitesse habituelle, il fallait trouver un moyen de se réadapter à ce niveau-là. On a eu beaucoup de difficulté à nos premiers matchs de nos derniers voyages. C’était important pour nous d’aller chercher la victoire», a assuré l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, au terme du match.

En début de troisième période, Julien Tessier a redonné espoir aux partisans du Vert et Or en réduisant la marque à un but, mais ça n’a pas été suffisant pour compléter la remontée.