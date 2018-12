Nikita Scherbak marque à son premier match

L’ancien joueur du Canadien de Montréal Nikita Scherbak a touché le fond du filet à son premier match dans l’uniforme des Kings de Los Angeles, alors que ceux-ci ont vaincu les Golden Knights de Vegas 5 à 1, samedi, au Staples Center.

Sur son tout premier tir dans l’uniforme des Kings, le Russe de 22 ans a trompé la vigilance de Marc-André Fleury, utilisant le défenseur Nate Schmidt comme écran.

Ce filet venait racheter sa mauvaise couverture sur le premier but de la formation du Nevada. Sherback avait mollement surveillé Oscar Lindberg dans l’enclave et ce dernier en avait profité pour récupérer un retour de lancer et inscrire son premier but de la saison.

Au final, le premier choix (26e au total) de la Sainte-Flanelle en 2014 a été utilisé pendant un peu plus de 12 minutes et a décoché trois tirs sur le filet adverse.

Rappelons que le Tricolore avait placé le nom de Scherbak au ballottage le 1er décembre et les Kings l’avaient réclamé le lendemain. Il n’a pris part à aucun match avec le Canadien cette saison. Lors des deux campagnes précédentes, il avait amassé cinq buts et deux mentions d’aide en 29 rencontres.

Les autres marqueurs des Kings ont été Matt Luff, Jeff Carter, Derek Forbort et Nate Thompson, tandis que le gardien Jonathan Quick a réalisé 29 arrêts. Ce dernier a ainsi signé une deuxième victoire en neuf sorties cette saison.