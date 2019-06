«Potluck»: les pièges à éviter!

Les réunions familiales tournent souvent autour de la bonne chère. On se réunit, on placote, on se met à jour sur les derniers potins de la cousine ou de ma tante Lucie et on s’amuse autour d’un repas de type «potluck». Chacun a apporté un plat, ce qui est une idée géniale pour l’hôte qui n’a pas à préparer tout lui-même la veille de la réception. Par contre, l’offre est souvent très généreuse et la variété est au rendez-vous, ce qui peut nous amener rapidement à une surconsommation. Hubert Cormier vous présente donc quelques pièges à éviter pour un «potluck» parfait.