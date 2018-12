Un chauffeur Uber oublie la mère d’un enfant de 3 ans et part sans elle

OTTAWA – Une femme d’Ottawa a vécu des moments très angoissants quand la voiture Uber dans lequel elle venait d’installer son fils de 3 ans est partie sans attendre qu’elle-même prenne place à l'intérieur.

Cet événement hors du commun est survenu cette semaine alors qu’Erika Godin souhaitait se rendre à la fête de Noël organisée par la garderie de son fils, prénommé Mason. Elle a eu le temps de bien attacher ce dernier, de déposer sa sacoche et a refermé la portière. Alors qu’elle voulait s’asseoir à son tour dans le véhicule, celui-ci, à son grand étonnement, a commencé à rouler et à s’éloigner.

Sur sa page Facebook, elle a confié qu’il s’agissait de l'une des choses les plus terrifiantes qu’elle ait vécu.

«Au départ, je croyais que c’était une blague. Mais il a continué et je suis devenue frénétique», a-t-elle raconté à Global News.

«J’ai donné un coup sur l’arrière du véhicule, mais il ne s’est pas arrêté, a relaté la mère de famille. Je lui ai envoyé un texto, je l’ai appelé. Pas de réponse.»

Prise au dépourvu et inquiète, Mme Godin a contacté la police d’Ottawa, ce qu'il est possible de faire directement sur l’application d'Uber. Des policiers ont retrouvé l’enfant qui était rendu à bon port, mais il était secoué et confus, a rapporté Global.

Le chauffeur de 58 ans ne sera pas accusé de quoi que ce soit. Par contre, il devra acquitter une amende en vertu du Code de la route ontarien parce qu’il n’a pas veillé à ce que l’enfant soit suffisamment en sécurité.