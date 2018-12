Un design moderne, du complexe à la plage

CAYO GUILLERMO, Cuba | Cet hôtel 5 étoiles niché dans les cayos de l’archipel de Jardines del Rey, au large de la Côte-Nord de Cuba, plaira aux familles et aux vacanciers amateurs de plages immaculées.

De tous les points de vue sur le site, le blanc dominant des 15 bâtiments de 3 étages sur fond de mer turquoise offre un contraste agréablement synonyme de repos et d’évasion. Et, pour ponctuer ce décor sobre et paisible, les aires communes arborent un design frais et moderne, pimpant et coloré. Le bassin en carrelage bleu et la grande fresque en carreaux de céramique aux couleurs vives du hall d’entrée donnent le ton, dès l’arrivée.

Photo courtoisie, Iberostar

Des notes aux teintes joyeuses, comme le fuchsia et le vert menthe au buffet, le violet et le pourpre dans les chambres, ainsi que des motifs inspirés de la nature, comme ces grandes feuilles stylisées en bois, égaient la sobriété ambiante et sont agréables pour les yeux.

Photo courtoisie

Un jeu de passerelles sur la mer

Le style épuré qui règne sur le site s’étend aussi jusqu’à plage. Construit sur la pointe de Cayo Guillermo, ce qui lui confère un côté sauvage, face à la deuxième plus grande barrière de corail au monde, le site est par endroit bordé de récifs. On y a donc érigé des passerelles sur pilotis qui s’élancent vers la mer. Elles sont parsemées de chaises longues et d’un bar, et on descend dans l’eau par des escaliers de bois. Un cachet original. L’endroit est idéal pour y prendre un apéro romantique en admirant le coucher de soleil et plaira à ceux qui n’aiment pas avoir du sable entre les orteils ! Mais la plage n’est pas totalement inexistante, puisque, derrière les passerelles, dans le sable, se trouvent aussi des chaises, des palapas et un club aquatique. La randonnée aquatique et la faune marine y sont fabuleuses (crabes, étoiles de mer, coraux et petits poissons multicolores).

Photo courtoisie, Iberostar

Et les amateurs de plages vierges ne seront pas déçus pour autant ! Le nom de l’hôtel est tiré de celui de la plage Pilar. D’un sable blanc et poudreux, avec des dunes dans la mangrove et un écosystème unique, elle est souvent élue comme l’une des plus belles plages de Cuba – voire du monde. On y accède en 20 minutes à pieds sur la plage ou à 5 minutes en bus et aucun autre hôtel ne se trouve sur le chemin puisque la magnifique plage de Cayo Guillermo est préservée.

Les vacanciers qui préfèrent les bords de piscines aux bords de mer seront, quant à eux, comblés par l’une des cinq piscines, dont la plus grande est infinie et de type lagon.

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Un resort tourné vers les familles

Il y a beaucoup d’activités et d’animations offertes aux jeunes, tant sur le site qu’en mer, pour les plus vieux. En soirée, avant chaque spectacle dans le grand théâtre, les animateurs font un jeu-questionnaire auprès des tout-petits sur ce qu’ils ont retenu des jeux dans la journée au parc aquatique. Il y a même un bar à crème glacée et un petit kiosque de churros du côté des piscines !

À SAVOIR

Si ce complexe est idéal pour les familles, son design et son cadre idyllique plaît aussi aux couples, mais mieux vaut choisir des dates en dehors des périodes plus touristiques, pour plus de calme et d’intimité.

Avec son emplacement unique, il est conseillé d’avoir des souliers de plage, car ce peut être rocailleux à certains endroits pour entrer dans la mer. Mais une fois dans l’eau, le sol est soyeux.

Cet hôtel n’est pas fait pour les personnes souhaitant accéder en 10 minutes à pieds, de leur chambre ou du buffet, à une longue plage de sable blanc. Vaut mieux être averti qu’être déçu !

Situé à 45 minutes de route de l’aéroport de Cayo Coco, qui est relié à Cayo Guillermo par un pont.

On y trouve :