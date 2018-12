Un tétraplégique propose des cours obligatoires pour tous

Un homme devenu tétraplégique à la suite d’un accident de motoneige propose des cours de motoneige obligatoires pour tous, et non uniquement pour les adolescents de 16 et 17 ans.

André Émond passait du bon temps avec des proches dans un chalet près de la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie, dans la vallée de la Matapédia, le 16 mars dernier.

Le groupe s’est aventuré dans la noirceur pour rejoindre le village à une vingtaine de minutes de distance. Arrivés à destination, les motoneigistes remarquent que M. Émond n’a pas suivi. Rebroussant chemin, l’un d’eux constate que leur ami a percuté un arbre et qu’il gît gravement blessé dans la neige.

« J’ai toujours refusé de sortir tard en soirée. Ce soir-là, j’ai fait ce que les motoneigistes ne doivent pas faire », raconte-t-il, lui qui était pourtant « reconnu comme extrêmement prudent ».

L’accident a laissé de graves séquelles à l’homme de 57 ans, qui souffre d’une tétraplégie incomplète. « Ça veut dire que je peux m’en remettre. Je peux espérer faire du progrès dans les deux ans suivant l’accident, donc j’ai encore un an et demi pour faire des gains. Mais il n’y a rien de certain. »

En faire plus

André Émond estime que les autorités publiques peuvent en faire plus pour prévenir certains drames. Selon lui, le point de départ serait l’implantation d’une formation obligatoire pour tous les conducteurs de motoneige sur le même modèle que les cours dispensés aux motocyclistes. « Ce serait la meilleure formule. Aujourd’hui, les machines sont de plus en plus puissantes », soulève-t-il.

Actuellement, l’obtention d’un certificat pour conduire une motoneige n’est obligatoire que pour les adolescents de 16 et 17 ans. L’attestation s’obtient après un cours théorique de quatre heures.

Au-delà de la prévention en amont, André Émond appelle ses pairs à la prudence. « Mon message, c’est de demander aux motoneigistes d’être prudents et d’éviter les pièges, que ce soit la vitesse ou l’alcool. »