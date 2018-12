Une journée «flash tattoo» pour végans a lieu ce week-end pour la bonne cause

Le véganisme et les tatouages sont deux choses hyper-populaires actuellement. Et si les deux faisaient équipe, l'espace d’une journée, pour la bonne cause?

C’est justement ce qui se produira le dimanche 9 décembre au salon Tatouage Royal, rue Saint-Denis.

Huit artistes tatoueurs offriront des flash tattoos d’inspiration «végane», c’est-à-dire des tatouages d’animaux ou encore de bouffe, avec ou sans message à saveur activiste.

Un petit cochon avec une bannière où est écrit: «Friends», une pointe de pizza végé, un ananas, un taco végan, etc., sont des exemples des images que vous pourrez vous faire tatouer. Chaque tatoueur fixera le prix de ses flash tattoos. À noter que la plupart n’accepteront que l’argent comptant.

L’événement se déroulera de midi à 19 h et ce sera premier arrivé, premier tatoué! Impossible de prendre rendez-vous. En vous prêtant au jeu, vous participerez à la campagne de sociofinancement pour que l’organisme à but non lucratif Be Fair Be Vegan s’installe à Montréal. La campagne que mène Be Fair Be Vegan vise à faire circuler de magnifiques photographies d’animaux en noir et blanc avec des slogans pour dénoncer la cruauté animale à des fins de recherche ou de divertissement, ou encore pour l’industrie alimentaire, l'industrie cosmétique ou l'industrie de la mode.

Flash Tattoo Day au bénéfice de la campagne Be Fair Be Vegan

Dimanche 9 décembre, de midi à 19 h

Au salon Tatouage Royal, 4424 rue Saint-Denis



