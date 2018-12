Une suspension révolutionnaire

Arctic Cat tente de se démarquer de la concurrence avec sa suspension Alpha One qui a déjà retenu l’attention de certains essayeurs.

« Nul doute qu’Arctic Cat va révolutionner le monde de la motoneige de montagne avec sa nouvelle suspension Alpha One, équipée d’un rail central au lieu des deux rails classiques », lance Denis Lavoie, de Motoneiges.ca.

Photo courtoisie, Motoneige Québec

« Cette suspension permet d’expulser plus facilement la neige qui s’accumule dans la chenille, ce qui a un effet direct sur le poids de la motoneige. »

« C’est à l’usage et avec le temps que l’on va découvrir si cette technologie va s’imposer et devenir incontournable. Mais lors des essais de West Yellowstone, nous l’avons trouvée vraiment impressionnante », ajoute M. Lavoie.

Nouveaux indicateurs

Deux autres changements importants ont été apportés en 2019 chez Arctic Cat.

Tout d’abord, depuis le temps qu’on l’attendait, on a procédé au changement du bloc de contrôle des commandes en le rendant plus moderne, plus accessible, plus facile à utiliser.

C’en est fini des difficultés à trouver les informations que vous cherchez dans le menu des options du bloc de commandes de votre motoneige qui sont indiquées sur le tableau de bord.

Ajustable en mouvement

L’autre aspect, c’est l’arrivée de la nouvelle suspension IACT dans la gamme ZR pour les modèles de sentiers. Vous pouvez désormais ajuster la fermeté de votre suspension à partir des guidons, passer d’un mode à l’autre, sans vous arrêter.

Photo courtoisie, Motoneige Québec

Vous pouvez donc choisir votre mode de conduite, sportive, bosse ou randonnée, plus facilement. Un indicateur confirmant votre choix apparaîtra dans le tableau de bord de votre motoneige.