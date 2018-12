Uu western sud-africain à ne pas manquer

Avant de tomber dans les livres-cadeaux et les histoires de Noël, on s’est offert le luxe de lire ce sanglant western. Et sincèrement, on ne l’a pas regretté.

Le Britannique Tim Willocks fait partie de ces hommes qui ont le don de réussir absolument tout ce qu’ils entreprennent. Car en plus d’être médecin, psychiatre spécialisé en toxicomanie, grand maître en arts martiaux et scénariste, il écrit aussi des romans, dont plusieurs n’ont pas tardé à remporter un énorme succès – on songe notamment à Bad City Blues, qui a été adapté au grand écran avec Dennis Hopper en tête d’affiche, ou à La religion, premier tome d’une captivante trilogie amorcée en 1565, pendant le Grand Siège de Malte.

« Avant de coiffer mon chapeau de romancier, j’ai toutefois besoin d’une histoire qui saura me passionner suffisamment pour m’inciter à l’écrire d’un bout à l’autre, explique Tim Willocks, qui partage désormais sa vie entre Rome et le comté de Kerry, en Irlande. J’ai donc besoin d’un dilemme avec des dimensions morales et politiques, de personnages “prêts pour l’aventure” et d’un environnement social complexe. » Des éléments difficiles à réunir, parce qu’il tient surtout à retrouver les sensations de sa jeunesse, lorsqu’il était littéralement transporté par un grand roman ou par un grand film. « C’est mon principal objectif, ajoute-t-il. En tant que lecteur, je suis souvent éjecté d’un récit par quelque chose qui ne colle pas (une inexactitude technique, des émotions feintes, etc.) et pour éviter ce genre d’écueil, j’ai dû faire toutes sortes de recherches, certains passages de mon nouveau livre devant être minutieusement chronométrés. »

Un grain de sable dans l’engrenage

Un nouveau livre qui s’intitule La mort selon Turner et qui, dans son esprit, a commencé avec une simple image : celle d’une jeune fille pauvre et affamée qui, après avoir été renversée par un chauffard ivre dans un township malfamé du Cap, en Afrique du Sud, sera abandonnée à son funeste sort. « Je voulais montrer comment un événement d’une importance apparemment microscopique pouvait être à l’origine de nombreuses catastrophes, précise Tim Willocks. Le caractère banal de cet accident a ainsi servi de véhicule aux nombreuses questions morales soulevées dans ce livre (comme la valeur de la vie d’un point de vue social, économique et géographique). Nous sommes une espèce chaotique et imparfaite et nous devons parfois contourner les règles et faire des compromis afin d’éviter le pire. Cela étant, la notion de justice est une émotion innée très puissante. En utilisant des marionnettes, les psychologues du développement des enfants peuvent provoquer chez eux une gêne face à l’injustice dès l’âge de huit mois ; et les bébés se calment lorsque la marionnette incriminée est punie. La justice est donc beaucoup plus qu’un concept ou un idéal : c’est un phénomène humain très complexe qui transcende la raison, et en tenant à tout prix à ce que justice soit faite, Turner sera rapidement confronté à quantité de contradictions morales. »

Le Turner dont il parle est l’un des rares flics intègres de la brigade criminelle du Cap. Autrement dit, absolument personne ne peut le soudoyer et en s’obstinant à poursuivre l’auteur du hit-and-run jusqu’à Langkopf, une région particulièrement aride du Cap-Nord, il ne tardera pas à y semer un incroyable chaos. Car manque de chance, la mère du chauffard sera nulle autre que Margot Le Roux, la femme d’affaires la plus riche et la plus puissante du coin.

Seul contre tous

Refusant de voir la prometteuse carrière d’avocat de son fils de 24 ans brisée par un accident de parcours aussi insignifiant que la mort d’une pauvresse sans avenir, Margot Le Roux fera en effet appel à sa garde personnelle armée jusqu’aux dents afin d’éliminer Turner au plus vite. Grosse, très grosse erreur, puisqu’à l’instar de Tim Willocks, ce héros solitaire excelle dans les arts martiaux. Un petit geste du bras ou quelques légers mouvements de jambes et pof, tous ses adversaires sont K.-O.

En quelques heures seulement, les cadavres s’amoncelleront ainsi à la vitesse grand V, l’incorruptible policier noir étant réellement prêt à faire feu de tout bois pour appréhender le coupable, et ce, quelles que soient les conséquences.

« Avec ce livre, le plus difficile a été de préserver le plus longtemps possible le caractère mystérieux de Turner, ajoute Tim Willocks. Je voulais qu’il soit un peu énigmatique, qu’on le suive à travers ses actions et les dialogues plutôt que par l’introspection. Ce n’est que bien plus tard, quand l’horreur et la souffrance le pousseront au bord de la folie, qu’on en apprendra davantage sur son passé. »

Une excellente stratégie, puisqu’on a été accro jusqu’à la dernière ligne.